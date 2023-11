„Wir können Ansturm alleine nicht mehr bewältigen“

Über 7000-mal Waren ausgegeben

Und deshalb war es für den Initiator der Linzer Tiertafel auch eine Herzensangelegenheit, als er vor drei Jahren die Spallerhofer Tafel ins Leben rief. Zeiger: „Wir sammeln überschüssige Lebensmittel im Handel und verteilen diese an bedürftige Menschen aus dem Linzer Raum.“ Die eindrucksvolle Bilanz seit 2020: Es wurden rund 7000-mal Waren ausgegeben, die durchwegs ehrenamtlichen Mitarbeiter leisteten dabei 2500 Arbeitsstunden, rund 65 Tonnen Lebensmittel wurden in Eigenregie von Supermärkten abgeholt, vorbereitet und jede Woche an 70 bis 90 Kunden verteilt.