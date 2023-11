Es weihnachtet am ersten Adventwochenende

Gebührend eingeläutet wird der Advent an diesem Wochenende. Zahlreiche Orte und Veranstalter haben sich ordentlich etwas einfallen lassen, um auf Weihnachten einzustimmen. Einer der bekanntesten Knabenchöre - die Regensburger Domspatzen - kommt nach Wartberg, über 300 Krampusse und Perchten laufen in Ried im Innkreis auf, jede Menge Märkte laden zum Verweilen ein, und ein Motorsägen-Schnitzer sorgt in Linz für Staunen.