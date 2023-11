Kosovo: Steirische Polizisten nahmen 2 Täter fest

Die Ermittler konnten die Tatorte rasch der gleichen Tätergruppe zuordnen. Bereits im Februar wurde in Graz ein erster Verdächtiger festgenommen: Der gebürtige Kosovare mit österreichischem Pass lebt in der steirischen Landeshauptstadt und soll den unmittelbaren Einbrechern Unterkunft, Fahrzeuge und Handys zur Verfügung gestellt haben. Zudem soll er gestohlene Beute verwertet haben. Der 45-Jährige wurde mittlerweile in Graz zu 24 Monaten Haft verurteilt.