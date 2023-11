Diese Steirer legten Kriminellen das Handwerk

Der schlichte Einkauf von zwei Leberkäsesemmeln kann plötzlich eine dramatische Wendung nehmen: Nachdem Martin Ellmerer in einem Grazer Billa-Markt bereits bezahlt hatte, fiel ihm ein vermummter Mann an der Kasse auf. „Zuerst dachte ich, er will sich vor Corona schützen. Dann sah ich, dass er ein Messer in der Hand hatte und die Kassiererin bedrohte.“