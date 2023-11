Kopf des Opfers (26) bis zum Knochen aufgeschlitzt

Eine Nacht gezeichnet von Erinnerungslücken. Denn an das, was am 10. Juli 2023 passiert ist, will sich niemand mehr so richtig erinnern. Fakt ist aber, ein 26-Jähriger trug eine 25 cm lange Schnittwunde auf seinem Hinterkopf davon - die bis zum Schädelknochen reichte.