Besinnliche Adventzeit ganz ohne „Katzenjammer“

Welche Alternativen gibt es zum verbotenen Geschenkband, Nascherei & Co.?

Zum Beispiel verschiedene Leckerlis in unterschiedlicher Form kredenzen. Mal eingewickelt in Papier oder in einer Papiertüte (ohne Henkel) oder kleine Geschenkschachteln befüllen und in der Wohnung verteilen. Trinken Sie gerne zur Entschleunigung Baldriantee? Geben Sie einen (unbenutzten) Teebeutel davon in ein Katzenspielzeug - so haben Sie und Ihre Katze etwas davon.