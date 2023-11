Smarter Handel als Chance für Lienzer Handwerker

Was haben eine Bäckerei, ein Juwelier oder ein Geschäft für Wohlfühlprodukte in der Lienzer Innenstadt gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht sehr wenig. Sieht man jedoch genauer hin, zeigt sich, dass all diese Unternehmen nicht nur seit Jahrzehnten auf ihr traditionelles Handwerk, sondern mittlerweile bereits seit Jahren auch auf die digitale Welt setzen. Online-Shops oder täglich aktuelle Angebote gehören mittlerweile zum Alltag. „Dies zeigt eindrucksvoll, dass die Digitalisierung auch in ländlichen Regionen möglich ist“, betont Johann Kollreider, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Lienz. Bei einer Informationsveranstaltung lud die ARGE vor Kurzem Interessierte ein, sich über die digitalen Chancen und Möglichkeiten zu informieren und sich auszutauschen.