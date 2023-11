Mehrheit der Österreicher für Pelz-Verkaufsverbot

Laut einer von der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ in Auftrag gegebenen Marketinstitut-Online-Umfrage (n=1000) wünschen sich 68 Prozent der Österreicher ein Verkaufsverbot für Pelz in der EU. 39 Prozent geben an, beim Kauf darauf zu achten, ob es sich um Echt- oder Kunstpelz handelt.