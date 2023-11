Max: Für die perfekte Saison gab‘s ganz viel Liebe

„Unfassbare Saison“

„Es war eine unfassbare Saison“, sagte Verstappen, der am Ende 575 Punkte holte und als erster Fahrer mehr als 1.000 Führungsrunden in einer Saison drehte. „Es war ein bisschen emotional in der letzten Runde zur Box, weil mir das Auto so viel gegeben hat“, ergänzte der Red-Bull-Dominator, dessen Sieg auch zum Abschluss in einem über weite Strecken ereignisarmen Grand Prix nie gefährdet war. „Ich bin sehr stolz, das letzte Rennen auch gewonnen zu haben.“