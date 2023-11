Max Verstappen krönt Traumsaison mit acht Rekorden

„Es war eine unfassbare Saison“, sagte Verstappen, der am Ende 575 Punkte holte und als erster Fahrer mehr als 1000 Führungsrunden in einer Saison drehte. Verstappen überflügelte mit seinem 54. Grand-Prix-Sieg außerdem Sebastian Vettel (53) in der ewigen Bestenliste, der 26-jährige Triple-Champion ist damit alleiniger Dritter. Nur Lewis Hamilton (103), der die zweite Saison hintereinander ohne Sieg blieb, und Michael Schumacher (91) schafften es in der Motorsport-Königsklasse öfters aufs oberste Podium.