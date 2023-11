Tost wütet zum Abschied: „Ich bin stocksauer!“

Tsunoda „bedauere nichts“

Tsunoda selbst glaubt übrigens nicht an einen Strategiefehler. „Wir wussten, es würde [mit einer Einstopp-Strategie, Anm.] schwierig werden. Wir haben geschaut, wie die Reifen mitspielen. Sie haben im ersten Stint gut gehalten. Das war eine Hilfe. Und das war der Schlüsselmoment.“ Unterm Strich sei die Strategie okay gewesen, so Tsunoda. „Ich glaube, selbst mit der gleichen Strategie wie die Spitze hätten wir nicht P6 erreicht. Ich bedauere also nichts.“