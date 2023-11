„Im Pulverschnee kommt vielleicht auch Wehmut“

Krone: Franz, Abschied nehmen tut weh, sagt man. Ist das auch bei dir der Fall?

Franz Tost: Im Moment nein. Wir kämpfen noch um Platz sieben in der Konstrukteurs-WM, konzentrieren uns daher voll aufs Rennen am Sonntag. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Ich bin also noch voll integriert, und das wohl auch noch in der nächsten Woche, weil es geht ja auch darum, das Team ordentlich zu übergeben, damit wir 2024 optimal aufgestellt sind. Wie es dann im Jänner aussieht, weiß ich nicht genau. Ich habe in 18 Jahren als Team-Principal viele Leute kennen und schätzen gelernt. Es kann also sein, dass dann ein wenig Wehmut aufkommt und ich diese Menschen vermisse.