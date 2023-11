Hauptrolle für Kim: Sie spielt in Netflix-Film mit

„The Fifth Wheel“ - nicht Kims erste Schauspiel-Erfahrung

Kardashian ist durch die Reality-TV-Show „Keeping Up With The Kardashians“ bekannt. Seit September ist sie auch in einer Rolle in der US-Horror-Serie „American Horror Story: Delicate“ zu sehen. Zudem half sie als Synchronsprecherin bei zwei „Paw Patrol“-Filmen mit.