„Es zählt ihre Kompetenz, das ist kein Werbegag“

Union Berlins österreichischer Kapitän Christopher Trimmel hat für den Abstiegskampf einen neuen Trainer - Nenad Bjelica! Der 52-Jährige, der einst Austria Wien und Dinamo Zagreb in die Champions League geführt und in Österreich auch den FC Kärnten, FC Lustenau und Wolfsberg trainiert hatte, behält Marie-Louise Eta in seinem Stab.