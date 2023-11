Der Wunsch des Krampus-Chefs erfüllte sich

Eine traumhafte Kulisse, nicht nur für die rund 25 Krampusse, Hexen und die anderen Fabelwesen. Sie sorgten mit ihren Masken, Fell und Fackeln für ein schaurig-schönes Ambiente. An die 500 Zuschauer genossen den Wintereinbruch. Während sie sich an den Standeln am Gelände des Latschenwirtes bei Punsch und Glühwein wärmten, zog es so manch bekanntes Gesicht schnellstens in die warme Latschenwirt-Stube.