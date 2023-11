„Die Fans müssen sich keine Sorgen machen“

Hoffentlich ist Stankovic am Samstag gegen Lustenau fit. „Wir haben schon richtig gefeiert“, lacht Jon, nachdem er sich mit Slowenien Montag mit einem 2:1 in Laibach gegen Kasachstan das EURO-Ticket geschnappt hat. „Ich hab das noch gar nicht wahrgenommen, wir haben Großes geschafft. Slowenien hat sich ein einziges Mal in der Geschichte für eine EM qualifiziert! Wir haben 24 Jahre drauf gewartet.“ Die Feiern waren entsprechend. „Wir waren nach dem Match draußen beim Stadion, alle Fans sind geblieben. Am nächsten Tag hat’s eine Feier wie in Graz nach dem Cupsieg gegeben.“