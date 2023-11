Dachstuhlbrand am 50. Hochzeitstag

Bei Helga (67) und Norbert Gradwohl (72) aus Wörterberg ist der Ofen auch nach 50 Jahren Ehe noch nicht aus. Just am Tag ihrer Goldenen Hochzeit stand bei ihnen nicht nur das Herz für den anderen in Flammen, sondern auch der Dachstuhl ihres Partyraumes hinter ihrem Haus. Aber alles der Reihe nach.