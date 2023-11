Ausstellung soll Gewalt an Frauen sichtbar machen

Traurige Bilanz: Bereits 25 Frauenmorde im heurigen Jahr

Im Schnitt ist in Österreich jede fünfte Frau einmal in ihrem Leben von Gewalt durch ihren Lebenspartner oder einen männlichen Angehörigen betroffen. Mehr als die Hälfte aller Morde in Österreich geschehen im Familien- und Bekanntenkreis, die Opfer sind meist Frauen und Kinder. 25 Frauen wurden in Österreich alleine im Jahr 2023 von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet (Der gestrige Fall aus Lofer noch nicht hinzugezählt). Dazu kommen 40 Mordversuche. Oft ist der Mord der schreckliche Höhepunkt einer langen Gewaltgeschichte und immer wieder kündigen die Mörder ihre Tat vorher an. Die Phase der Trennung oder Scheidung - wenn sich Frauen zu diesem für manche sehr schwierigen Schritt durchringen - ist für viele die gefährlichste: Aus wissenschaftlichen Untersuchungen geht hervor, dass das Risiko von Gewalt in der Trennungsphase für Frauen fünfmal höher ist als sonst.