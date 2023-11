Bande nach dutzenden Einbrüchen geschnappt

Anfang Juni wurden vier Ungarn (37, 24, 19 und 18 Jahre alt) von der ungarischen Polizei in der Nähe von St. Gotthard (Szentgotthárd) in einem Mini-Van angehalten. Im Fahrzeug waren mehrere Fahrräder, die offensichtlich von einem Einbruch in St. Stefan im Rosental stammten. Bei einer Einvernahme in Feldbach Anfang September zeigten sich der 24-Jährige und der 19-Jährige geständig und gaben an, dass der 37-Jährige der Anführer der Bande sei.