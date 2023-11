Noch kein Lohnabschluss für steirische Beamte

Nur noch 1500 Landesbeamte

Passend dazu wurde am Donnerstag in der Landesregierung der Personalbericht beschlossen: Ende 2022 gab es 7478 Mitarbeiter im Landesdienst, davon nur noch 1506 Beamte - um fast 150 weniger als ein Jahr davor. Der Frauenanteil liegt bei 52 Prozent, sie besetzen 40 Prozent aller Führungspositionen (Ende 2021 war es erst ein Drittel). Die Quote sollte in naher Zukunft weiter steigen.