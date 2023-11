Laut Fahrplan spielt Meister GAK in Kapfenberg

Ein Vorsprung wie noch nie! Seit der Neugründung 2012 feierte der GAK sechs Titel, allesamt in Serie. Mittlerweile ist es in Liga zwei die fünfte Saison. Und die Elf von Trainer Gernot Messner hat nach 14 Runden zehn Punkte Vorsprung. So viel, wie in keinem der Aufstiegsjahre!