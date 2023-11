Neues Ausbildungsteam für Therapiebegleit-Hunde

Info-Nachmittag am 24.11.

Somit wird jeder Aspekt im Bereich eines Therapiebegleithunde-Einsatzes durch die Vielfalt an Expertinnen abgedeckt. Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit der Diakonie de La Tour Kärnten statt. Schulungsort ist das Haus St. Peter in Klagenfurt-Harbach. Fragen zu den Kosten für die etwa sechs Monate dauernde Ausbildung, werden am Informationsnachmittag, morgen, Freitag, von 15 bis 17 Uhr im Haus St. Peter in Klagenfurt-Harbach beantwortet. Start der Ausbildung ist der 13. Jänner 2024. Die Abschluss-Prüfung mit Zertifikat erfolgt durch das Messerli Institut der Vetmed Uni Wien. Für den ausführlichen Eignungstest des Hundes und das Einführungsgespräch werden 50 Euro verrechnet. Termine dafür sind am 1. Und 15. Dezember 2023. Kontakt: „Pfote mit Herz“ Ausbildungszentrum für Therapiebegleithunde-Team: info@pfotemitherz.at oder telefonisch unter +43 (0) 650 21 34 007