„Feuer frei“ für Gulaschkanone in Kasernen

Kasernen als Partner für regionale Landwirtschaft

Beide sind schon einmal in Sachen Gemeinschaftsverpflegung Schulter an Schulter gestanden. Sie haben sich für die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Milch und Eiern in Großkantinen eingesetzt. Für Nemecek ist das Heer mit den Kasernen und Truppen ein starker und wichtiger Partner der Landwirtschaft. Das klare Bekenntnis der Ministerin zur heimischen Produktion freut ihn daher umso mehr: „Ministerin Tanner kennt die Sorgen und Herausforderungen der Bauern und weiß um deren Beitrag zur Versorgungssicherheit in Österreich.“