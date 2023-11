Schadstoffaustritt sorgt in Wien für Großeinsatz

Während Bauarbeiten in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten soll es am Donnerstag zu einem Luftschadstoffaustritt gekommen sein. Die Berufsrettung sowie Berufsfeuerwehr Wien und die Polizei standen im Einsatz. Auch ein neun Monate alter Säugling ist während des Vorfalls im Gebäude gewesen.