Gauner knöpften Frau (89) mehr als 10.000 Euro ab

Geld an weiblichen Kurier übergeben

Um die Tochter vermeintlich vor dem Gefängnis zu bewahren, solle sie eine Kaution in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages an einen Kurier aushändigen, teilte der Anrufer der wohl schockierten Seniorin mit. „Noch am selben Tag übergab die 89-Jährige einem weiblichen Kurier schließlich den geforderten Geldbetrag in ihrer Wohnung“, so die Polizei.