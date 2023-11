Land will Förderstunden für radikalisierte Schüler

Nahostkonflikt gießt Öl ins Feuer

Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) lud daher gestern zu einem runden Tischen mit Experten aus dem Bildungsbereich sowie der Polizei und dem Verfassungsschutz. „Wir haben in den letzten Wochen eine verstärkte Tendenz in Richtung Radikalisierung zu verzeichnen, das liegt natürlich auch am Nahostkonflikt“, sagt Amon und bringt nun Maßnahmen aufs Tapet, die direkt an Schulen umgesetzt werden sollen.