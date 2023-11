Beim Aufhängen von Weihnachtsbeleuchtung verletzt

Der 58-Jährige war gemeinsam mit einem Kollegen (59) Mittwochfrüh am Marktplatz in Reichenau im Mühlkreis mit Arbeiten an der Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt. Der 59-Jährige lenkte dabei einen Hubsteiger von der Kirche Richtung Gemeindeamt. Währenddessen legte der 58-Jährige die Beleuchtung, die aufgehängt werden sollte, vor dem Gemeindeamt auf.