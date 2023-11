Heer bereitet sich für zweiten Winter an Front vor

Schlammige und gefrorene Schützengräben

Im Vorjahr hätten die Streitkräfte noch 24 Stunden am Stück in schlammigen oder gefrorenen Schützengräben gesessen, berichtet Dmytro. „Wir waren immer kampfbereit, wir schossen den ganzen Tag. Wenn ich von der Front zurückkam, zog ich alles an, was ich konnte: drei Hosen und mehrere Jacken“, erinnert sich der 36-Jährige. Er selbst ist für das Steuern und Laden eines Grad-Mehrfachraketenwerfers zuständig.