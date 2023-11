Schwerpunkt der Kämpfe liegt derzeit nahe Donezk

Vorstöße in Cherson?

Das ukrainische Militär kommt laut eigenen Angaben und internationalen Beobachtungen derzeit in der Region Cherson voran. „Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson“, teilte der Generalstab am Sonntagabend mit. Aus Moskau klingt der Frontbericht ganz anders (siehe Video oben).