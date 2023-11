Zauberhafter Advent mit der Wörthersee-Schifffahrt

Auch die Kulinarik kommt in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz, denn unsere beliebte Themenfahrt„Zauberhafter Advent am Schiff“ führt von Klagenfurt am Wörthersee bis zum Veldener Advent - der Stadt der Engel. An Bord erwarten die Gäste Glühwein, Glühmost oder Punsch, traditionelle und hausgemachte Selchwurst mit Kraut sowie eine kleine weihnachtliche Überraschung. Ab 24. November 2023 startet diese Highlightfahrt jeden Freitag, Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr von der Hauptanlegestelle in der Ostbucht.