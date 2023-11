Land will mehr Forstarbeit für gesünderen Wald

Konkret stehen in unseren Wäldern demnach 118 Mio. Kubikmeter Nadelholz und 10 Mio. Kubikmeter Laubholz. Bisher ist man in Tirol davon ausgegangen, dass man pro Jahr 1,7 Mio. Kubikmeter ernten kann. Nun hat sich aber gezeigt: In den nächsten zehn Jahren werden es sogar 2 Mio. sein. Das entspricht einer Holznutzung von täglich 5500 Kubikmetern – damit könnte man jeden Tag 130 Einfamilienhäuser in Holzbauweise errichten.