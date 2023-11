Vorarlberg schnürt Elementarpädagogik-Paket

Elementarpädagogik-Ausbildung

Darüber hinaus gebe es Gespräche darüber, die BAfEP in eine öffentliche Schule überzuführen. Damit würde für die Schüler des Kollegs bzw. für die Elementarpädagogik-Ausbildung kein Schulgeld mehr anfallen. „Es würde so eine weitere tragende und kostenfreie Ausbildungssäule hinzukommen“, sagte Schöbi-Fink. Einzige Ausbildungssäule, für die Auszubildende nicht bezahlen müssen, ist aktuell das im September am BORG in Lauterach gestartete Tageskolleg für Elementarpädagogik, das vom Bund getragen wird. Man stehe einer diesbezüglichen Lösung positiv gegenüber, sofern diese den Trägerverein nicht „zum reinen Vermieter“ reduziere, sagte Helmut Madlener als Geschäftsführer des Schulträgervereins der Kreuzschwestern. Vorgesehen ist auch, ab Herbst 2024 am Institut St. Josef eine Fachschule für pädagogische Assistenzberufe einzurichten. Die diesbezügliche Entscheidung des Bildungsministeriums steht noch aus. Auch dafür würde das Land das Schuldgeld übernehmen.