Sauer? Mit Basenfasten solls weggehen!

Keinen Kaffee, keinen Zucker. Schon zwei Wochen vor meinem Besuch im Bio-Hotel Daberer in Hermagor wurde mir geraten, darauf zu verzichten - damit mir das Fasten nicht ganz so schwerfällt. Im Nachhinein bin ich froh darüber. Denn der Koffeinentzug bereitete mir wohl Kopfschmerzen. Was mich in Dellach erwartet? Das erfahren Sie hier.