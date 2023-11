„Bei Migration muss rasch gehandelt werden“

Einigkeit in Asyl- und Migrationsfragen herrscht zwischen dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, und Christian Sagartz, dem Europa-Abgeordneten und ÖVP-Landesobmann. Die beiden trafen sich zu einem Arbeitsgespräch in Belgiens Hauptstadt. Wie wichtig der Kampf gegen illegale Migration ist und wie sehr der seit vielen Monaten anhaltende Zustrom an Flüchtlingen in Österreich derzeit die Polit-Debatten prägt, hatte erst ein Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem burgenländischen ÖVP-Klubobmann Markus Ulram in Wien gezeigt. Wie berichtet, war die zentrale Botschaft, den Schutz der EU-Außengrenzen verbessern zu wollen. Eine Voraussetzung seien Asylverfahren, genau an den Außengrenzen.