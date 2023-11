Dampflok ersetzte 50 Pferde und vier Stellwagen

„Die neue Bahnverbindung war damals ein großer Schritt und ließ die Region im Vergleich zu den Nachbarländern wirtschaftlich aufholen. Für Kärnten hatte der Handelsverkehr mit Italien traditionell große Bedeutung. Wichtig war daher eine direkte Anbindung an das italienische Schienennetz beziehungsweise an Triest. Dafür musste zunächst die Lücke zwischen Villach und Tarvis geschlossen werden“, so Historikerin Heidi Rogy.