Russisches Militär verstärkt Luftangriffe auf Kiew

Stromausfälle in mehr als 400 Orten

Kürzlich sei nach einer russischen Angriffswelle in mehr als 400 Orten des Landes der Strom ausgefallen, berichtete das ukrainische Energieministerium am Samstag. Betroffen waren vor allem der Süden um die Hafenstadt Odessa und der Südosten im Gebiet Saporischschja. Laut der Luftwaffe dauerten die Angriffe von Abend bis in die frühen Morgenstunden. Das russische Heer habe 38 Shahed-Drohnen abgefeuert, von denen 29 abgeschossen worden seien.