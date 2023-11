Es wird klirrend kalt: Bis zu -10 Grad erwartet!

Am Montag ziehen im Norden und Osten am Vormittag noch zeitweise Wolkenfelder durch und im Bergland sind kurze Schauer möglich. Hier werden die sonnigen Abschnitte tagsüber aber häufiger und länger, besonders im Flachland. Weiter im Westen und Süden scheint zunächst öfter die Sonne, stellenweise gibt es aber inneralpin und im Süden etwas Nebel. Am Nachmittag zieht von Südwesten her aber allmählich ein Schirm hoher und mittelhoher Wolkenfelder auf. Die Frühtemperaturen liegen je nach Wind bei minus zwei bis plus zehn, die Tageshöchstwerte bei acht bis 14 Grad.