Pfui! Bettwanzen-Alarm in Wiener Studentenwohnheim

„Erhöhte Einschleppungsgefahr“

Wie viele Zimmer und Bewohner davon betroffen sind, wollte man nicht verraten. Nur so viel: alle Bewohner hätten notwendige Unterstützungen erhalten. Behandelt wurden auch die angrenzenden Zimmer, um eine Ausbreitung zu verhindern. Es gab auch gleich eine Vermutung, wie die Schädlinge in die Häuser gelangt sind. „Hohe Reiseaktivitäten führen zu einer erhöhten Einschleppungsgefahr in unseren Häusern.“