Kleine Bettwanzen als großes Problem für ÖBB

Mehr Aufmerksamkeit

Aber warum ist es überhaupt zu diesem Zwischenfall gekommen und was tut man, um so etwas künftig zu verhindern, wollte die „Krone“ von den Bundesbahnen wissen. „Insekten an Bord sind sehr selten und werden meist durch Gepäck unbemerkt mit an Bord gebracht“, so Bahnsprecher Klaus Baumgartner. Man habe an sich sehr hohe Hygienestandards und regelmäßige Reinigungszyklen, heißt es. Außerdem wurde des Personal in Sachen Insekten sensibilisiert. „Bei der Reinigung achten wir darauf, ob im Wagen Insekten vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, wird dieser sofort abgestellt und überprüft“. so Baumgartner.