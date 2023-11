Junger Räuber (16) ging brutal auf Burschen los

Gegen 17.30 Uhr kam es an einer Bushaltestelle bei der Serlesstraße in Rum zu der Attacke. Laut Polizei schlug der 16-jährige Syrer mehrmals auf den 17-jährigen Einheimischen ein und bedrohte ihn. „Die Auseinandersetzung verlagerte sich in einen Hausgang, wo der Syrer den Österreicher erneut attackierte und ihm die Jacke entriss“, erklärte die Polizei.