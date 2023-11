Die kleine Botin kennt ihr „Warum“

Vor etwas über zwölf Jahren ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass alles, was ich ab jetzt tue, echten Sinn hat. Etwas, wofür es sich jeden Tag aufs Neue lohnt, einzustehen, zu kämpfen und dranzubleiben. Ich wusste auf einmal genau, wie ich die Zeit mit den Kindern verbringen will, was ich ihnen „bieten will“ und wie ich mit ihnen die Zukunft gestalten möchte.