Die kleine Botin kommt nun im November an

Thanksgiving

An Thanksgiving mag ich die Idee dahinter, dankbar für das zu sein, was wir alles haben. Wir können uns auf das Wesentliche besinnen und gemeinsame Momente mit Freunden und Familie in Frieden genießen. Lokale und saisonale Lebensmittel, heimische Köstlichkeiten oder auch mal vegetarische oder vegane Alternativen können schon jetzt für die Feiertage probegekocht werden.