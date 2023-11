Boxen: Fury gegen Usyk steigt am 17.2. in Riad

„Du wirst in Stücke gehauen“

Die beiden Boxprofis boten in London schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Show im kommenden Jahr. „Du kannst gerne mit dem zukünftigen unumstrittenen Schwergewichts-Champion in den Ring steigen - also mit mir“, tönte Fury. „Du weißt, was auf dich zukommt, du wirst in Stücke gehauen. Du kämpfst gegen den besten britischen Schwergewichtler, den es je gegeben hat.“ Er sei fest entschlossen, „mein Vermächtnis als Kämpfer Nummer eins dieser Ära zu zementieren“.