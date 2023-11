Mann stürzt nur in Unterhose in Fluss: Suche läuft

In der Nähe des Feldbacher Bahnhofs soll der Mann Mittwochnachmittag in die Raab gestürzt sein. Zwei Kinder sahen den Vorfall und meldeten ihn bei der Polizei. Laut ihren Angaben war der Mann nur in einer Unterhose bekleidet auf einem in die Raab ragenden Betonsockel ausgerutscht. Dann sei er auf den Hinterkopf gestürzt und abgetrieben worden.