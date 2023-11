Wagenknecht: Kein Geld aus Moskau für neue Partei

Zweistelliges Ergebnis bei EU-Wahl angestrebt

Die Partei soll im Jänner gegründet werden und erstmals bei der Europawahl im Juni antreten. Dort strebt sie ein möglichst zweistelliges Ergebnis an, auch als Signal an die Ampel und die Bundespolitik, wie sie betonte. „Also wenn wir bei der Europawahl in etwa auf dem Level stehen, wie wir jetzt in den Umfragen gemessen werden, dann bin ich überzeugt, wird die Ampel überdenken, ob sie weiter so Politik machen kann, ob sie sich weiter so über die Interessen und auch die Probleme der Menschen hinwegsetzen kann“, sagte Wagenknecht.