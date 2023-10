Wagenknecht-Partei muss derzeit um Einzug zittern

In einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv gaben nur drei Prozent an, eine Wagenknecht-Partei „auf jeden Fall“ zu wählen. 17 Prozent würde „vielleicht“ für sie stimmen. Für die mit 74 Prozent große Mehrheit käme die Wahl einer solchen Partei allerdings nicht in Frage.