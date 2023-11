WG für Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen

Was es für eine Familie bedeutet, ein Kind mit Essstörung zu haben, zeigt der Fall eines befreundeten Paares, beide sind Ärzte. Sie haben zwei Töchter, die Ältere ist 12 Jahre alt. Diese beschloss plötzlich, nicht mehr zu essen. „Weil ich so schlank sein möchte wie die Models auf Instagram“, sagte sie. Der Kampf gegen die Zeit begann. Die Eltern mussten zusehen, wie ihre Tochter Kilo für Kilo verlor, ihre Knochen am Körper immer sichtbarer wurden. Sie zogen die Reißleine, brachten das Mädchen in die Klinik und überzeugten es, eine Therapie zu machen - in München, die einzige Möglichkeit. Rund 160 Kilometer voneinander distanziert, jedoch gefühlt tausende Kilometer voneinander getrennt - und das in dieser kritischen Situation. Unglaublich, aber wahr.