47 diverse Suchtmittel: Drogenflut in Innsbruck!

Bezirksübergreifend sind acht Bedienstete zuständig

Im Landeskriminalamt Tirol seien laut Anfragebeantwortung primär acht Exekutivbedienstete bezirksübergreifend für die Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität zuständig, auf Bezirksebene seien es weitere elf Exekutivbedienstete. Interessant: In den anderen Bundesländern gibt es deutlich mehr Exekutivbedienstete, die auf Bezirksebene verstärkt für Suchtmittel-Delikte eingesetzt werden – in Vorarlberg 72, in Kärnten 39 und in Salzburg 22 Bedienstete.