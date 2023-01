Erneut starb junge Tirolerin an Drogen-Überdosis

„Wir würden gerne Blumen an ihr Grab bringen“

Auf der Kurzvideoplattform TikTok posten Kinder und Jugendliche in Tirol – wie berichtet – teilweise irritierende Inhalte – etwa über illegale Substanzen und verstorbene Freunde. So auch im vorliegenden Todesfall des jungen Mädchens. „Ruhe in Frieden Engel“, „Flieg hoch du schöner Engel“, „Unbeschreiblich, ich werde dich so sehr vermissen“, „Wir würden gerne Blumen an ihr Grab bringen“, so die Kommentare. Die Verstorbene selbst hat vor Kurzem eine Person aus ihrem engsten Freundeskreis verloren – ebenfalls an einer Drogen-Überdosis.