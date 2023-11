Bitschi und Lackner zerlegten ÖVP-Wohnbaupaket

Jede Menge zu kritisieren hatte Elke Zimmermann (SPÖ) am kürzlich präsentierten Wohnbaupaket der Regierung. „Ein Jahr vor der Landtagswahl wird nun das behoben, was sträflich vernachlässigt wurde“, resümierte sie. Allein was die 2019 angekündigte Wohnbauoffensive betrifft, wären von 4000 vorgesehenen Wohnungen nur gut die Hälfte fertiggestellt.